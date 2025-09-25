Aereo colpito da un drone durante il volo | A bordo molti passeggeri Collisione shock
Era un giorno di routine nei cieli, un volo di linea come tanti, con 28 persone tra passeggeri ed equipaggio che si fidavano del metallo lucido e della perizia dei piloti. L’aereo, un Antonov An-26, era in rotta, coprendo la distanza tra due località remote. Inavvertitamente, a migliaia di metri di quota, l’enorme macchina alata entrò in collisione con qualcosa. L’equipaggio non si accorse di nulla: nessun sussulto anomalo, nessun allarme, nessuna variazione nelle prestazioni. Il volo procedette senza intoppi e l’atterraggio fu regolare. Fu solo quando i tecnici di terra iniziarono le ispezioni post-volo che la realtà dell’incidente emerse: sull’ala era presente una sospetta ammaccatura di 11 centimetri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: aereo - colpito
Una nave da guerra cinese ha colpito con un laser un aereo militare tedesco sul Mar Rosso: l'ira di Berlino
Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino
Caduta Torri Gemelle, testimoni l’11 settembre: “Secondo edificio non è stato colpito da aereo, c’era una bomba, esploso dall’interno” - VIDEO
Un massiccio attacco aereo russo su Zaporizhzhia ha ucciso tre persone e ne ha ferite due. Gli edifici vicini sono stati danneggiati. Nella notte del 22 settembre, droni russi hanno colpito anche le regioni di Donetsk, Dnipro, Sumy, Kyiv, Kharkiv e Kherson. https - X Vai su X
Cyber-shock negli aeroporti europei: in tilt il software MUSE Un attacco informatico ha colpito il cuore digitale del trasporto aereo europeo, paralizzando per ore i sistemi di check-in e imbarco. A crollare è stato MUSE (Multi-User System Environment) di Collins - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo allarme droni in Danimarca: chiuso un aeroporto. Von der Leyen: “Abbattere gli aerei russi è un’opzione” - Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su- Scrive ilfattoquotidiano.it
Collisione fra drone e aereo di linea in Russia: danni al velivolo ma i piloti non si erano accorti di nulla - Il fatto, accaduto il 2 agosto scorso, è emerso dopo una inchiesta dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ... Segnala fanpage.it