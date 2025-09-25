Aereo colpito da un drone durante il volo | A bordo molti passeggeri Collisione shock

Era un giorno di routine nei cieli, un volo di linea come tanti, con 28 persone tra passeggeri ed equipaggio che si fidavano del metallo lucido e della perizia dei piloti. L’aereo, un Antonov An-26, era in rotta, coprendo la distanza tra due località remote. Inavvertitamente, a migliaia di metri di quota, l’enorme macchina alata entrò in collisione con qualcosa. L’equipaggio non si accorse di nulla: nessun sussulto anomalo, nessun allarme, nessuna variazione nelle prestazioni. Il volo procedette senza intoppi e l’atterraggio fu regolare. Fu solo quando i tecnici di terra iniziarono le ispezioni post-volo che la realtà dell’incidente emerse: sull’ala era presente una sospetta ammaccatura di 11 centimetri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

