Aerei russi vicino alla Lettonia: intercettati dai caccia Nato. Diplomatici europei avvertono: “Pronti ad abbatterli, Zelensky: “Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei”. Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati. La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.310. La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.310. Trump si è detto “molto deluso da Putin “: la Russia sta “combattendo duramente ma non ha guadagnato quasi alcun territorio. Penso che sia il momento per la Russia di fermarsi”. Zelensky ha dichiarato ad Axios che .. Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Aerei russi vicino alla Lettonia – Mosca: “Sarebbe guerra” – Trump: “Deluso da Putin”