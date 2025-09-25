Aerei russi vicino alla Lettonia – Mosca | Sarebbe guerra – Trump | Deluso da Putin

Gbt-magazine.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aerei russi vicino alla Lettonia: intercettati dai caccia Nato. Diplomatici europei avvertono: “Pronti ad abbatterli, Zelensky: “Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei”. Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati. La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.310. La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.310.  Trump  si è detto “molto deluso da  Putin “: la Russia sta “combattendo duramente ma non ha guadagnato quasi alcun territorio. Penso che sia il momento per la Russia di fermarsi”.  Zelensky  ha dichiarato ad Axios che .. Zelensky  ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vicino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

aerei russi vicino alla lettonia 8211 mosca sarebbe guerra 8211 trump deluso da putin

© Gbt-magazine.com - Aerei russi vicino alla Lettonia – Mosca: “Sarebbe guerra” – Trump: “Deluso da Putin”

In questa notizia si parla di: aerei - russi

Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”

Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare

Ucraina, droni distruggono cinque aerei russi: i danni causati, l'attacco notturno e la strategia di Kiev

aerei russi vicino lettoniaScramble in Lettonia, Mosca minaccia la Nato: «Se abbattete i nostri aerei sarà guerra». Intercettano 5 jet russi vicino spazio aereo dell'Alleanza. La replica Ue - «Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su- Scrive ilmessaggero.it

aerei russi vicino lettoniaJet russi intercettati vicino alla Lettonia, Mosca avverte: “Se abbattete i nostri velivoli è guerra” - Mosca avverte: "Se abbattete i nostri velivoli è guerra". Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Aerei Russi Vicino Lettonia