Aerei russi vicino alla Lettonia | intercettati dai caccia Nato | Diplomatici europei avvertono | Pronti ad abbatterli | Mosca | Sarebbe guerra | Trump | Deluso da Putin
Zelensky: "Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei". Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”
Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare
Ucraina, droni distruggono cinque aerei russi: i danni causati, l'attacco notturno e la strategia di Kiev
L'ambasciatore russo in Francia ha appena dichiarato che se verranno abbattuti aerei russi, anche se sconfinano nei cieli dei paesi NATO, ci sarà la guerra.
Quattro aerei militari russi intercettati al largo dell'#Alaska da caccia statunitensi: l'ultima provocazione di #VladimirPutin
Scramble in Lettonia, Mosca minaccia la Nato: «Se abbattete i nostri aerei sarà guerra». Intercettano 5 jet russi vicino spazio aereo dell'Alleanza. La replica Ue - «Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-
Jet russi intercettati vicino alla Lettonia, Mosca avverte: "Se abbattete i nostri velivoli è guerra"