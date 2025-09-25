Aerei russi nei cieli di Danimarca e Alaska Mosca | Se abbattuti sarà guerra Donald Trump | Molto deluso da Vladimir Putin

Danimarca e Alaska "nel mirino" aereo di Mosca. Dichiarazioni politiche "esplosive". Giovedì 25 settembre 2025 è ancora un giorno di tensione. Il conflitto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aerei russi nei cieli di Danimarca e Alaska, Mosca: «Se abbattuti sarà guerra». Donald Trump: «Molto deluso da Vladimir Putin»

In questa notizia si parla di: aerei - russi

Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”

Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare

Ucraina, droni distruggono cinque aerei russi: i danni causati, l'attacco notturno e la strategia di Kiev

#Caccia americani intercettano aerei #russi vicino all’#Alaska: cosa sta succedendo - X Vai su X

L’#Ucraina: abbattuti 2 aerei russi Antonov in Crimea - facebook.com Vai su Facebook

Aerei russi nei cieli di Danimarca e Alaska, Mosca: «Se abbattuti sarà guerra». Donald Trump: «Molto deluso da Vladimir Putin» - Giovedì 25 settembre 2025 è ancora un giorno di tensione. Secondo leggo.it

Jet russi intercettati vicino alla Danimarca - Due caccia della Nato Baltic Air Policing sono decollati in risposta ai cinque velivoli prossimi allo spazio aereo danese ... Da interris.it