Aerei di Mosca vicino alla Lettonia | intercettati dai caccia Nato | Trump | Molto deluso da Putin è il momento di fermarsi | Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati
Zelensky: "Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei". L'ambasciatore russo in Francia: "Se nostri jet abbattuti dalla Nato, sarà guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dopo i treni, anche gli aerei: ripristinati i voli diretti Mosca-Pyongyang dopo oltre 30 anni
Drone della Bielorussia sorvola la Lituania, la Nato invia quattro aerei da ricognizione. Vilnius a Mosca: «Non vogliamo essere toccati»
Antenne da 40 metri, postazioni camuffate: così Mosca fa perdere il segnale satellitareagli aerei europei | Il caso von der Leyen
Due aerei con a bordo centinaia di passegger si sono scontrati sulla pista di rullaggio dell'aeroporto di Mosca Sheremetyevo: un Superjet 100 della Rossiya Airlines (che simbolismo! ), diretto a San Pietroburgo, e un Airbus cinese diretto a Pechino.
Perché per andare a New York da Mosca in aereo si passa per l'Islanda? Il volo non dovrebbe essere dritto in modo da risparmiare chilometri e carburante? No! Proprio per risparmiare chilometri e carburante gli aerei sfruttano, udite udite, la sfericità della Terra
Jet russi vicino alla Lettonia, decollano i caccia Nato. L'ambasciatore di Mosca in Francia: "Se abbattete i nostri velivoli è guerra" - Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo, "sarebbe guerra": lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista a Rtl France.
Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Nato: jet Mosca vicino a spazio aereo lettone