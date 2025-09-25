Aerei di Mosca vicino alla Lettonia | intercettati dai caccia Nato | Trump | Molto deluso da Putin è il momento di fermarsi | Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati

Zelensky: "Stop al conflitto o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei". L'ambasciatore russo in Francia: "Se nostri jet abbattuti dalla Nato, sarà guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

aerei mosca vicino lettoniaJet russi vicino alla Lettonia, decollano i caccia Nato. L’ambasciatore di Mosca in Francia: “Se abbattete i nostri velivoli è guerra” - Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo, “sarebbe guerra”: lo ha dichiarato l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un’intervista a Rtl France. Secondo ilfattoquotidiano.it

aerei mosca vicino lettoniaAlaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Nato: jet Mosca vicino a spazio aereo lettone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Da tg24.sky.it

