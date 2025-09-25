Aerei di Mosca su Alaska e Lettonia Nato in allerta Cremlino | Se abbattuti sarà guerra Merz | Diamo a Kiev beni russi congelati

25 set 2025

Sale la tensione nei cieli: prima negli Usa, in Alaska, e poi in Europa, in Lettonia. Ed è sempre la stessa storia: aerei russi 'pizzicati' a volare troppo vicino, se non all'interno, dello spazio aereo alleato. Le coincidenze, se così vogliamo chiamarle, si moltiplicano sempre di più e all'interno della Nato ormai non ci sono più molti dubbi sul fatto che Mosca non agisca per caso, per ragioni disparate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

