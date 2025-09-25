Aerei da guerra russi vicino all’Alaska | in volo 4 caccia Usa per identificarli

Gli aerei russi erano due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35, mentre quelli americani erano quattro F16 e 4 aerei tanker Kc-135. L'obiettivo di questi ultimi era identificare in modo positivo e intercettare i quattro velivoli russi per evitare uno sconfinamento di qualunque tipo. "Gli aerei militari russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non sono entrati nello spazio aereo sovrano americano o canadese", si legge nella nota del Norad. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

