Aerei da guerra russi vicino all’Alaska | in volo 4 caccia Usa per identificarli
Gli aerei russi erano due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35, mentre quelli americani erano quattro F16 e 4 aerei tanker Kc-135. L'obiettivo di questi ultimi era identificare in modo positivo e intercettare i quattro velivoli russi per evitare uno sconfinamento di qualunque tipo. "Gli aerei militari russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non sono entrati nello spazio aereo sovrano americano o canadese", si legge nella nota del Norad. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ucraina, aerei spia della Nato effettuano una mossa a tenaglia sulla Russia: a bordo ufficiali della guerra elettronica
L’Italia firma il contratto per due aerei da guerra elettronica EA-37B
Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare
Dopo la #Polonia aerei da caccia russi violano lo spazio aereo dell’#Estonia. #Putin non si ferma, provoca, attacca l’Europa che e’ il suo vero bersaglio. E ora cosa dicono quelli convinti che la guerra l’abbia cominciata l’#Ucraina? #F35 - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Israele entra a Gaza City, decine di attacchi: aerei da guerra, artiglieria e droni. Popolazione in fuga. Trump: 'Hamas rilasci gli ostaggi, atroce usarli come scudi' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Aerei da guerra russi vicino all'Alaska, gli Stati Uniti inviano F-16: cosa sta succedendo - Caccia americani si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Da msn.com
Caccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska - 35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). tg24.sky.it scrive