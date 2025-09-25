Aerei da guerra russi vicino all' Alaska gli Stati Uniti inviano F-16 | cosa sta succedendo

Leggo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora tensione nei cieli del mondo. Il Comando di difesa aerospaziale Nordamericano (Norad) ha intercettato due bombardieri strategici russi Tu-95 e due caccia Su-35 nella Zona di. 🔗 Leggi su Leggo.it

aerei guerra russi vicinoAerei da guerra russi vicino all'Alaska, gli Stati Uniti inviano F-16: cosa sta succedendo - Caccia americani si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Lo riporta msn.com

aerei guerra russi vicinoCaccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska - 35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). Come scrive tg24.sky.it

