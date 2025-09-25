Aerei da guerra russi in Alaska | gli Usa inviano gli F16

Quattro caccia statunitensi F16 si sono alzati in volo per intercettare quattro aerei militari russi che sorvolavano lo spazio aereo vicinO all'Alaska. Lo HA reso noto in il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America (Norad), secondo cui due bombardieri strategici a lungo raggio Tu-95 e due. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: aerei - guerra

Ucraina, aerei spia della Nato effettuano una mossa a tenaglia sulla Russia: a bordo ufficiali della guerra elettronica

L’Italia firma il contratto per due aerei da guerra elettronica EA-37B

Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare

Dopo la #Polonia aerei da caccia russi violano lo spazio aereo dell’#Estonia. #Putin non si ferma, provoca, attacca l’Europa che e’ il suo vero bersaglio. E ora cosa dicono quelli convinti che la guerra l’abbia cominciata l’#Ucraina? #F35 - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Israele entra a Gaza City, decine di attacchi: aerei da guerra, artiglieria e droni. Popolazione in fuga. Trump: 'Hamas rilasci gli ostaggi, atroce usarli come scudi' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Aerei da guerra russi vicino all'Alaska, gli Stati Uniti inviano F-16: cosa sta succedendo - Caccia americani si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Scrive leggo.it

Caccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska - 35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). Scrive tg24.sky.it