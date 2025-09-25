aemilia carmine sarcone va in carcere

È diventata definitiva la condanna per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni a carico di Carmine Sarcone (1979), residente a Bibbiano, il più giovane dei fratelli originari di Cutro che ebbero un ruolo di spicco nella cosca di ‘ndrangheta reggiana. Nel filone del processo ’Aemilia’ che lo riguarda, la Cassazione gli ha confermato venerdì la condanna a 8 anni e 4 mesi. La Procura generale aveva chiesto la conferma del verdetto, mentre gli avvocati Stefano Vezzadini e Salvatore Staiano avevano presentato un ricorso di una sessantina di pagine più altre trenta di motivi aggiunti sostenendo che Sarcone non avesse partecipato al sodalizio ("non ha commesso il fatto") e che l’altro reato non sussistesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

