Adopt rivers and lakes – Pulizia alla foce del Serchio

Adopt Rivers and Lakes – Foce del SerchioDomenica 28 settembre avrà luogo la pulizia della foce del Fiume Serchio organizzata dal WWF Alta Toscana nel contesto del progetto di citizen science Adopt Rivers and Lakes del WWF Italia per la salvaguardia dei nostri corsi d'acqua.Il progetto promuove.

‘Adopt Rivers and Lakes’, al via a Desenzano del Garda la partnership fra WWF Italia e Lidl Italia

"Adopt Rivers and Lakes", progetto per la tutela di fiumi e laghi

Si chiama "Adopt Rivers and Lakes" il progetto a tutela dell'inquinamento di fiumi e laghi causato da rifiuti, in particolare plastica ma anche altri materiali. Nei mesi di settembre e ottobre 2025 si interverrà su 50 tratti di fiumi e laghi, 8 fondali e 2 tratti di costa in tutto il territorio nazionale

Potenza, WWF lancia "Adopt Rivers and Lakes": sabato 27 settembre tutti al Pertusillo - WWF Potenza porta "Adopt Rivers and Lakes" al Pertusillo il 27settembre e sull'Agri il 28.

'Adopt Rivers and Lakes', al via a Desenzano del Garda la partnership fra WWF Italia e Lidl Italia - Le rive e i fondali di Desenzano del Garda si sono trasformati in un cantiere di cittadinanza attiva: circa 100 volontari e volontarie hanno raccolto rifiuti abbandonati lungo il litoral ...