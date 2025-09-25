Adèle Exarchopoulos la Parigi del futuro e l' IA | il trailer di Chien 51
Diretto da Cédric Jimenez, questo film thriller fanta-distopico-poliziesco che ha chiuso il Festival di Venezia 2025 vede coinvolti nel cast, oltre a Adèle Exarchopoulos, anche Gilles Lellouche, Louis Garrel, Valeria Bruni Tedeschi, e Romain Duris. Ecco trailer e trama di Chien 51. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: exarchopoulos - parigi
Da Parigi molti punti interrogativi sul futuro della Libia - L’Italia dovrebbe quindi fare molta attenzione Sono essenzialmente tre gli elementi evidenziati dalla conferenza ... Si legge su panorama.it
PSG, Mbappe: “La prossima stagione resterò a Parigi, deciderò il mio futuro nel 2024” - A far parlare ora è il futuro di Mbappe, che ha annunciato di non aver esercitato il rinnovo automatico fino al 2025. Da gianlucadimarzio.com