Adèle Exarchopoulos la Parigi del futuro e l' IA | il trailer di Chien 51

Diretto da Cédric Jimenez, questo film thriller fanta-distopico-poliziesco che ha chiuso il Festival di Venezia 2025 vede coinvolti nel cast, oltre a Adèle Exarchopoulos, anche Gilles Lellouche, Louis Garrel, Valeria Bruni Tedeschi, e Romain Duris. Ecco trailer e trama di Chien 51. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

