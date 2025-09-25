Finalmente, una risposta alle preghiere di milioni di utenti YouTube. La piattaforma ha annunciato una nuova funzione che permette di nascondere i pop-up di suggerimenti che appaiono al termine dei video. Vi siete mai chiesti come godervi gli ultimi istanti di un video senza essere bombardati da una raffica di miniature? La soluzione è a portata di click. Basta un tocco sul nuovo pulsante Nascondi, posizionato nell’angolo in alto a destra del player, per liberarsi delle fastidiose interruzioni. Un piccolo dettaglio, ma che fa una grande differenza, soprattutto quando i pop-up coprono parti cruciali del finale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Addio pop-up su YouTube: ecco come godersi il finale dei video in santa pace