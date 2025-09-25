Addio pop-up su YouTube | ecco come godersi il finale dei video in santa pace
Finalmente, una risposta alle preghiere di milioni di utenti YouTube. La piattaforma ha annunciato una nuova funzione che permette di nascondere i pop-up di suggerimenti che appaiono al termine dei video. Vi siete mai chiesti come godervi gli ultimi istanti di un video senza essere bombardati da una raffica di miniature? La soluzione è a portata di click. Basta un tocco sul nuovo pulsante Nascondi, posizionato nell’angolo in alto a destra del player, per liberarsi delle fastidiose interruzioni. Un piccolo dettaglio, ma che fa una grande differenza, soprattutto quando i pop-up coprono parti cruciali del finale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: addio - youtube
