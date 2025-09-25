Aveva poco più di vent’anni, in quella foto. Mentre con uno specchio in mano si trucca, ai margini del set. Il film, ‘La ragazza di Bube’, diretto da Luigi Comencini, sarebbe poi uscito nel 1963. Le riprese si stavano svolgendo a Ponte a Macereto, sul territorio di Monticiano. Fu uno del posto a scattare quella foto, non un fotografo di scena. E questo ha reso unico quello scatto, in cui è ritratta, in un momento di straordinaria naturalezza, Claudia Cardinale. L’attrice, che lunedì si è spenta, a 87 anni, a Nemours, vicino Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno, è da dieci anni il simbolo del Terra di Siena, il festival cinematografico senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Claudia L’omaggio a Terra di Siena