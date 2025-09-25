Addio Claudia Cardinale Dai primi ciak in Riviera a ’Otto e mezzo’ di Fellini | Rimini le deve tanto

L'indimenticabile Claudia di Otto e mezzo. La splendida Aida in La ragazza con la valigia. Rimini "deve tanto, tantissimo a Claudia Cardinale". E "chi ha avuto la fortuna di vederla molti anni dopo a Rimini dal vivo, tra il pubblico, con quello stesso sguardo che fece innamorare Guido (Marcello Mastroianni in Otto e mezzo ) sa che quell'immagine non era un sogno. Era vera. E ci parla ancora.". È l'omaggio di Rimini alla grande attrice, scomparsa martedì a Neumors (vicino Parigi), a 87 anni. IL RAPPORTO CON FELLINI. Mancherà tanto Claudia Cardinale, al mondo del cinema. Mancherà moltissimo anche ai riminesi.

