Addio all’ex agente Daniele Faleburle | Sempre al servizio della comunità

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI Una notizia triste e inaspettata ha colpito la comunità empolese. All’età di 71 anni è scomparso Daniele Faleburle. L’ex sovrintendente della Polizia Municipale dell’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio. Precedentemente aveva lavorato, per cinque anni, nel settore privato, e il 1° settembre 1981 era entrato a far parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Empoli del quale, fino al 1° gennaio 2018, è stato dipendente e ufficiale. Negli ultimi anni di carriera era stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato aveva ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della Municipale attorno allo stadio “Castellani“ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

