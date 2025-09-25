Addio al giornalista Giorgio Di Nuovo fu uno dei primi conduttori del tg regionale della Rai

Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a Palermo a 86 anni il giornalista Giorgio Di Nuovo, originario di Campofelice di Fitalia. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con numerose testate e si è distinto anche per il suo impegno sindacale. Di Nuovo ha lavorato per molti anni al Tgr. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

