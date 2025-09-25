Addio a Milena e Giorgia fissati i funerali a Paderno Un video smentisce l' investitore

Si terranno venerdì 26 settembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, parrocchiale di Paderno d'Adda, i funerali di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise sabato sera a Brivio mentre si dirigevano a piedi verso la festa del paese. La magistratura ha dato il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

