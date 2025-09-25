Addio a Massimo Pacciani morto dopo malore improvviso il musicista e batterista di Laura Pausini Raf Fiorello e Venditti

Pacciani aveva suonato con Laura Pausini, Raf, Irene Grandi, Fiorello, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Paolo Vallesi e Ivana Spagna, oltre a molti altri Il musicista e batterista dei big italiani della musica Massimo Pacciani è morto dopo un malore improvvis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Massimo Pacciani, morto dopo malore improvviso il musicista e batterista di Laura Pausini, Raf, Fiorello e Venditti

