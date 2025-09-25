Addio a Massimo Pacciani il batterista che ha fatto ballare l’Italia con Pausini Raf e Fiorello
Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di Massimo Pacciani, un batterista e percussionista dall’enorme talento che nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale del nostro Paese. La notizia ha suscitato grande commozione tra gli artisti e i fan che hanno avuto modo di apprezzare il suo lavoro. Pacciani era un artista poliedrico, apprezzato in particolar modo come batterista da studio di registrazione. La sua carriera è costellata di collaborazioni prestigiose: Laura Pausini, Raf, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi e Marco Masini sono solo alcuni dei tanti cantanti che si sono avvalsi del suo talento per incidere i loro dischi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
