Adani sul Milan | Questa squadra è costruita meglio della Juve di Allegri? Si può sempre perdere ma se non fai un calcio evoluto… Poi sentenzia su Conte
Adani sul Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla squadra allenata dall’ex Juve Allegri. Lele Adani, dai microfoni del Corriere della Sera, ha offerto la sua consueta, profonda analisi sul momento di due dei tecnici più discussi del nostro campionato: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. L’opinionista ha promosso i recenti progressi del Milan di Allegri, pur mantenendo un sano scetticismo, ma ha riservato parole di elogio incondizionato per l’evoluzione del tecnico del Napoli. SU ALLEGRI E IL MILAN – «La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti. Chi ha argomenti guarda il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: adani - milan
Adani, consigli al ‘nemico’ Allegri: “Così deve giocare il tuo Milan”
L’Adani che non t’aspetti: «Allegri può dare molto al Milan, penso che sia un gran colpo»
Adani sotterra l’ascia con Allegri: “Gran colpo del Milan, conosce il gioco, è arrivato il momento”
Adani si racconta al CorSera Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/adani-de-zerbi-mi-vorrebbe-con-se-mai-piu-con-vieri.154598… #Milan #Adani #Calcio #News - X Vai su X
Adani: "Il #Milan di #Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c'è" - facebook.com Vai su Facebook
Adani si racconta: la pace con Vieri, il pranzo al sacco e il tecnico che pagherebbe per averlo in panchina - Intervista a Lele Adani: dalla Nazionale italiana ad Allegri, da De Zerbi al futuro dei giovani. Riporta sport.virgilio.it
Lele Adani: «Mai pentito di non allenare anche se per avermi De Zerbi si taglierebbe lo stipendio. Allegri ora è un'altra cosa, io e Vieri riuniti come gli Oasis ... - Nelle stanze dei bottoni ce la raccontiamo che siamo ancora i più bravi a formare, ma ci siamo fermati. msn.com scrive