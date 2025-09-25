Adani | Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene percorsi diversi La strada c’è

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

adani il milan di allegri vedo partite fatte bene percorsi diversi la strada c8217232

© Pianetamilan.it - Adani: “Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c’è”

In questa notizia si parla di: adani - milan

Adani, consigli al ‘nemico’ Allegri: “Così deve giocare il tuo Milan”

L’Adani che non t’aspetti: «Allegri può dare molto al Milan, penso che sia un gran colpo»

Adani sotterra l’ascia con Allegri: “Gran colpo del Milan, conosce il gioco, è arrivato il momento”

adani milan allegri vedoAdani: “Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c’è” - Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al ... msn.com scrive

Adani difende Allegri, l’opinionista cambia completamente idea sull’allenatore del Milan: che sorpresa in diretta - Adani difende Allegri, l’opinionista cambia completamente idea sull’allenatore del Milan: che sorpresa in diretta. Secondo milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Adani Milan Allegri Vedo