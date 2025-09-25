Adani | Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene percorsi diversi La strada c’è

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani: “Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c’è”

In questa notizia si parla di: adani - milan

Adani, consigli al ‘nemico’ Allegri: “Così deve giocare il tuo Milan”

L’Adani che non t’aspetti: «Allegri può dare molto al Milan, penso che sia un gran colpo»

Adani sotterra l’ascia con Allegri: “Gran colpo del Milan, conosce il gioco, è arrivato il momento”

Adani da vero allegriano: «Un calcio di proposta, un calcio di pressione, di dominio, attrattivo» Su Instagram commenta la prestazione del Milan contro l'Udinese: «Ho sempre creduto, ho aspettato e ho sperato che Allegri, un allenatore legato a vecchie convin - facebook.com Vai su Facebook

Adani elogia il nuovo Milan di Allegri: "Un calcio di proposto, pressione, dominio, attrattiva, che rileva il merito" - X Vai su X

Adani: “Il Milan di Allegri? Vedo partite fatte bene, percorsi diversi. La strada c’è” - Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in molte squadre di Serie A e attualmente telecronista e opinionista in Rai, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri in una lunga intervista rilasciata al ... msn.com scrive

Adani difende Allegri, l’opinionista cambia completamente idea sull’allenatore del Milan: che sorpresa in diretta - Adani difende Allegri, l’opinionista cambia completamente idea sull’allenatore del Milan: che sorpresa in diretta. Secondo milannews24.com