Adani | il calcio italiano è in mano a 4-5 intermediari conta solo il business Conte ha ragione sul mercato del Napoli

Lele Adani, ormai personaggio mediatico, intervistato dal Corriere della Sera a firma Daniele Dallera e Paolo Tomaselli. La predominanza degli stranieri è causa o effetto di un problema? «Se un giocatore è forte ed è un’operazione sana a tutti i livelli, allora conviene: l’Atalanta in questo è stata un modello. Ma se mancano sinergie e tutto si riduce a operazioni commerciali per guadagnarci, allora la crescita non c’è». Sta accadendo questo? «Ormai nel nostro Paese tutti sanno che ci sono quattro-cinque intermediari che hanno in mano il giochino del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «il calcio italiano è in mano a 4-5 intermediari, conta solo il business. Conte ha ragione sul mercato del Napoli»

In questa notizia si parla di: adani - calcio

Adani loda Sucic: «Conosce il calcio e non va qualificato in un solo ruolo. Negli ultimi 20 metri non si emoziona»

Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26

Adani critica l’Inter: «Perché non un altro Lookman? Chivu è un allenatore credibile, il suo calcio…»

Adani da vero allegriano: «Un calcio di proposta, un calcio di pressione, di dominio, attrattivo» Su Instagram commenta la prestazione del Milan contro l'Udinese: «Ho sempre creduto, ho aspettato e ho sperato che Allegri, un allenatore legato a vecchie convin - facebook.com Vai su Facebook

Adani su Allegri: "Ha finalmente proposto calcio, si è evoluto, e io ci ho sempre sperato e creduto" - X Vai su X

Adani da vero allegriano: «Un calcio di proposta, un calcio di pressione, di dominio, attrattivo» - Su Instagram commenta la prestazione del Milan contro l'Udinese: «Ho sempre creduto, ho aspettato e ho sperato che Allegri, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e propo ... ilnapolista.it scrive

Lele Adani, il "Normal One" diventato profeta - Esiste una costante, nel calcio italiano e non soltanto, che merita attenzione: certi calciatori di livellellatura mediana, una volta smesso di rincorrere palloni e avversari, si reinventano ... Segnala ilgiornale.it