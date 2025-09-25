Adani convinto | Pio Esposito va difeso anche se non segna Chivu deve ancora fare il salto ma…
L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha detto la sua sull’Inter di Cristian Chivu e sul giovane attaccante Pio Esposito. L’ex difensore Daniele Adani, intervistato dal Corriere della Sera, ha dedicato alcune riflessioni a Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 dell’ Inter. Secondo Adani, il talento nerazzurro ha dimostrato forza e maturità calcistica, meritando la conferma in prima squadra. Tuttavia, l’ex difensore sottolinea l’importanza di tutelarlo durante le eventuali difficoltà realizzative, senza fargli pesare troppo l’assenza di gol in alcune partite, considerandole parte del percorso di crescita, utile anche per eventuali impegni internazionali futuri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Adani convinto dall'Inter: «La più forte potenzialmente. Esposito? Contro l'Udinese ha fatto…»
Napoli avvertito, il Milan fa paura: ne è convinto anche Adani
Adani: "Esposito va difeso. Chivu deve fare il salto, all'Inter non c'è tempo. Su Vieri…"
Adani: "Esposito va difeso anche se non segna per 10 partite. Chivu? All'Inter non c'è tempo"