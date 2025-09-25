Adani chiaro | Adoro parlare di calcio Io allenatore? Vi svelo questa cosa
Adani: «Io in panchina? Mai. Preferisco parlare di calcio e continuare a rompere le scatole» L’ex difensore e attuale opinionista Daniele Adani torna al centro della scena con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui racconta con la consueta schiettezza alcuni aneddoti del suo percorso, tra campo, microfoni e. “pranzi al sacco”. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: adani - chiaro
Adani: "Chivu è arrivato a mercato già avviato, con diversi acquisti già fatti. Sabato l’Inter aveva in panchina 85 milioni di nuovi giocatori, alcuni dei quali non hanno neppure giocato. È chiaro che il lavoro sul campo riesce meglio se l’allenatore partecipa alle s - facebook.com Vai su Facebook
Adani critica il mercato dell’Inter: «Scelte poco chiare, manca una visione precisa» - Lele Adani ha acceso il dibattito durante la Domenica Sportiva, analizzando con tono critico il mercato estivo dell’Inter. Da ilmessaggero.it