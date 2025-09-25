Adani chiaro | Adoro parlare di calcio Io allenatore? Vi svelo questa cosa

Adani: «Io in panchina? Mai. Preferisco parlare di calcio e continuare a rompere le scatole» L’ex difensore e attuale opinionista Daniele Adani torna al centro della scena con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui racconta con la consueta schiettezza alcuni aneddoti del suo percorso, tra campo, microfoni e. “pranzi al sacco”. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

