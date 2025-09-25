Acque Chiare Cassazione accoglie ricorso curatela | nuove speranze per i promissari

BRINDISI - È ancora da scrivere il capitolo finale dell'intricatissima vicenda giudiziaria riguardante il complesso di Acque Chiare. Una nuova speranza si è accesa per i promissari delle villette mai oggetto di rogito.La III sezione penale della corte di Cassazione, nella Camera di consiglio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

