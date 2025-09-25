Acquaroli - Ricci duello finale nella redazione centrale del Corriere Adriatico ?La diretta video

Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, duello finale al Corriere Adriatico. L'ultimo faccia a faccia prima del voto del 28 e 29 settembre 2025, tra i due candidati alla Regione Marche

Il presidente Acquaroli su Ricci: “Il caso non ci interessa, parliamo di programmi”

Acquaroli: «Con noi la svolta epocale. Dalla Zes spinta decisiva». Ricci: «Macché, è peggiorato tutto. E prendete ordini da Roma»

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri - X Vai su X

Verso il voto, il confronto su E'tv Marche con i 6 candidati presidenti. In questo estratto il botta e risposta Acquaroli-Ricci. - facebook.com Vai su Facebook

