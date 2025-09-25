Acquaroli-Ricci confronto su Sky | Con noi riforme importanti I marchigiani meritano di più

Ancona, 25 settembre 2025 – A tre giorni dalle elezioni regionali, i candidati alla presidenza delle Marche, il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra) e il dem Matteo Ricci (centrosinistra), si sono affrontati in un confronto televisivo su Sky. Il dibattito, teso e a tratti infuocato, ha messo in evidenza le diverse visioni dei due schieramenti. Sanità: lo scontro sui "livelli essenziali". Il tema più caldo del confronto è stato senza dubbio la sanità. Acquaroli ha difeso con forza l'operato della sua giunta, sottolineando le riforme attuate, come l'istituzione delle Aziende sanitarie territoriali e la riscrittura del piano sanitario.

Il presidente Acquaroli su Ricci: “Il caso non ci interessa, parliamo di programmi”

Acquaroli: «Con noi la svolta epocale. Dalla Zes spinta decisiva». Ricci: «Macché, è peggiorato tutto. E prendete ordini da Roma»

**Marche: confronto Acquaroli-Ricci su Sky, scontro su sanità e trasporti** - Su una cosa sono d'accordo: le Marche non sono l'Ohio e domenica e lunedì si vota per la regione. Da msn.com