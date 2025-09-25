Acqua gratis alle case popolari occupate

a Ponte di Nona. Gli allacci abusivi scoperti dei carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno effettuato dei controlli anche nella zona di Casal Monastero.Allacci abusiviNel corso delle attività, sono stati identificati gli occupanti di tre palazzine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ponte di Nona, acqua e luce "gratis" negli appartamenti popolari - È quanto i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno trovato a Ponte di Nona, durante un servizio di controllo nel quartiere ...

Finalmente l'acqua nelle case popolari, installate le nuove pompe nei palazzi Enasarco - È terminato l'incubo che durava ormai da giugno dei residenti dei palazzi Enasarco di via Facchinetti, a Casal Bruciato.