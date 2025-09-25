Una storia su Instagram fatta di poche ma rassicuranti parole: “Trapianto, tutto ok”. Achille Polonara ha compiuto un passo fondamentale nella lotta contro la leucemia mieloide con cui combatte da tre mesi. Il giocatore, che ha firmato un contratto con Sassari, con la volontà di rientrare al più presto possibile sul parquet, è stato infatti operato quest’oggi al policlinico Sant’Orsola di Bologna ricevendo un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana. Nei prossimi giorni seguiranno informazioni e bollettini medici sulla vicenda, con la speranza che Polonara possa tornare nel più breve tempo possibile a tornare a fare quello che ama: giocare a pallacanestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Achille Polonara: trapianto effettuato. Il cestista rassicura tutti sui social