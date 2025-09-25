Achille Polonara | trapianto effettuato Il cestista rassicura tutti sui social
Una storia su Instagram fatta di poche ma rassicuranti parole: “Trapianto, tutto ok”. Achille Polonara ha compiuto un passo fondamentale nella lotta contro la leucemia mieloide con cui combatte da tre mesi. Il giocatore, che ha firmato un contratto con Sassari, con la volontà di rientrare al più presto possibile sul parquet, è stato infatti operato quest’oggi al policlinico Sant’Orsola di Bologna ricevendo un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana. Nei prossimi giorni seguiranno informazioni e bollettini medici sulla vicenda, con la speranza che Polonara possa tornare nel più breve tempo possibile a tornare a fare quello che ama: giocare a pallacanestro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: achille - polonara
Achille Polonara è in Spagna per curare la leucemia: “In Italia nessuno propone questo tipo di cura”
Achille Polonara torna a casa, l’accoglienza dei figli dopo due mesi in Spagna per curare la leucemia – Il video
Achille Polonara: «Mia figlia ha capito tutto, e quella videochiamata con la famiglia di Mihajlovic non la dimenticherò mai». La battaglia contro la leucemia
Sarà il giorno della svolta. Da cui potrà cominciare a vedere l'uscita dal tunnel della sua malattia. Oggi (24 settembre) Achille Polonara, cestista della nazionale ed ex Virtus Bologna colpito da leucemia, verrà sottoposto a trapianto di midollo nel reparto di ema - facebook.com Vai su Facebook
Achille Polonara pronto al trapianto di midollo: “Non vedo l’ora” tg.la7.it/sport/achille-… - X Vai su X
Il primo messaggio di Achille Polonara dopo il trapianto di midollo: come sta dopo l’intervento - Achille Polonara ha voluto condividere l' esito positivo del trapianto di midollo, avvenuto nel reparto di ematologia ... Segnala fanpage.it
Polonara dall’ospedale: “Trapianto fatto, tutto bene” - Sorride e lancia un messaggio di sollievo dalla sua stanza al Sant’Orsola Achille Polonara, che stamattina ha fatto il trapianto di midollo per proseguire le cure alla ... Da bologna.repubblica.it