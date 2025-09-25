Achille Polonara operato | le condizioni del campione in lotta con una terribile malattia
Intervento riuscito per Achille Polonara, il cestista italiano che da settimane sta affrontando con coraggio una battaglia contro la leucemia mieloide. Nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, Polonara si è sottoposto al delicato trapianto di midollo e ha voluto rassicurare tutti con un messaggio positivo condiviso sui social. Dalla stanza d’ospedale, Polonara ha pubblicato una Instagram story in cui appare sorridente, con il segno della vittoria e un pollice in su. A corredo della foto ha scritto: “ Trapianto tutto ok ”, accompagnando le parole con un’ emoticon verde di conferma. Il gesto ha subito fatto il giro dei media sportivi e commosso i tifosi italiani, felici di vedere il loro campione in buona forma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: achille - polonara
Achille Polonara è in Spagna per curare la leucemia: “In Italia nessuno propone questo tipo di cura”
Achille Polonara torna a casa, l’accoglienza dei figli dopo due mesi in Spagna per curare la leucemia – Il video
Achille Polonara: «Mia figlia ha capito tutto, e quella videochiamata con la famiglia di Mihajlovic non la dimenticherò mai». La battaglia contro la leucemia
Achille Polonara si è sottoposto oggi al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide al policlinico Sant'Orsola di Bologna. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/basket/2025/09/25/basket-polonara-trapianto-fatto-tutto-ok_b6e - X Vai su X
Sarà il giorno della svolta. Da cui potrà cominciare a vedere l'uscita dal tunnel della sua malattia. Oggi (24 settembre) Achille Polonara, cestista della nazionale ed ex Virtus Bologna colpito da leucemia, verrà sottoposto a trapianto di midollo nel reparto di ema - facebook.com Vai su Facebook
Achille Polonara operato: le condizioni del campione, in lotta con una terribile malattia - Intervento riuscito per Achille Polonara, il cestista italiano che da settimane sta affrontando con coraggio una battaglia contro la leucemia mieloide. Come scrive thesocialpost.it
Achille Polonara, trapianto effettuato: il cestista rassicura tutti sui social - Una storia su Instagram fatta di poche ma rassicuranti parole: "Trapianto, tutto ok". Riporta oasport.it