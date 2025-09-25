Achille Polonara operato | le condizioni del campione in lotta con una terribile malattia

Intervento riuscito per Achille Polonara, il cestista italiano che da settimane sta affrontando con coraggio una battaglia contro la leucemia mieloide. Nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, Polonara si è sottoposto al delicato trapianto di midollo e ha voluto rassicurare tutti con un messaggio positivo condiviso sui social. Dalla stanza d’ospedale, Polonara ha pubblicato una Instagram story in cui appare sorridente, con il segno della vittoria e un pollice in su. A corredo della foto ha scritto: “ Trapianto tutto ok ”, accompagnando le parole con un’ emoticon verde di conferma. Il gesto ha subito fatto il giro dei media sportivi e commosso i tifosi italiani, felici di vedere il loro campione in buona forma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

