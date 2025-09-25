Achille Polonara dopo l’intervento | Trapianto tutto ok
Le note di ‘Che sole oggi’, canzone di Geolier, accompagnano la storia pubblicata da Achille Polonara su Instagram che ha deciso di affidare ai social il suo messaggio post-operatorio: “Trapianto tutto ok”. Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna alla Dinamo Sassar i, si è sottoposto giovedì mattina a Bologna al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Stati Uniti. Mercoledì l’atleta 33enne, a poche ore dall’intervento, aveva ringraziato i tanti tifosi e amici del supporto dimostrato in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: achille - polonara
Achille Polonara è in Spagna per curare la leucemia: “In Italia nessuno propone questo tipo di cura”
Achille Polonara torna a casa, l’accoglienza dei figli dopo due mesi in Spagna per curare la leucemia – Il video
Achille Polonara: «Mia figlia ha capito tutto, e quella videochiamata con la famiglia di Mihajlovic non la dimenticherò mai». La battaglia contro la leucemia
«Trapianto tutto ok»: il post di Achille Polonara, le dita in segno di vittoria - X Vai su X
Sarà il giorno della svolta. Da cui potrà cominciare a vedere l'uscita dal tunnel della sua malattia. Oggi (24 settembre) Achille Polonara, cestista della nazionale ed ex Virtus Bologna colpito da leucemia, verrà sottoposto a trapianto di midollo nel reparto di ema - facebook.com Vai su Facebook
Il primo messaggio di Achille Polonara dopo il trapianto di midollo: come sta dopo l’intervento - Achille Polonara ha voluto condividere l' esito positivo del trapianto di midollo, avvenuto nel reparto di ematologia ... Segnala fanpage.it
Achille Polonara, trapianto effettuato: il cestista rassicura tutti sui social - Una storia su Instagram fatta di poche ma rassicuranti parole: "Trapianto, tutto ok". Secondo oasport.it