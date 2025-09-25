Achille Polonara dopo l’intervento | Trapianto tutto ok

Le note di ‘Che sole oggi’, canzone di Geolier, accompagnano la storia pubblicata da Achille Polonara  su Instagram che ha deciso di affidare ai social il suo messaggio post-operatorio: “Trapianto tutto ok”. Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane dalla Virtus Bologna alla Dinamo Sassar i, si è sottoposto giovedì mattina a Bologna al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Stati Uniti. Mercoledì l’atleta 33enne, a poche ore dall’intervento, aveva ringraziato i tanti tifosi e amici del supporto dimostrato in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

