achille lombardo campione di kickboxing

Achille Lombardo si laurea campione europeo con la nazionale italiana di kickboxing. Il campione azzurro ha conquistato il titolo più prestigioso tra quelli giovanili, campione d’Europa di kickboxing nella sua categoria -57kg. Un grande successo per questo ragazzo che ha incendiato la platea di Jesolo, città nella quale si sono tenuti i campionati. Il primo avversario battuto è stato, il romeno Albert Manu Ionut, poi il polacco Wasiluk Kacper, nel terzo turno a cadere per mano dell’azzurro è stato l’ungherese Kristof Kerekgyarto e in finale ha battuto il polacco Bartosz Krystosiak. Un successo per il ragazzo che difende i colori oltre che della nazionale anche della palestra Kick&Punch. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

