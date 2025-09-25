Acetaie aperte 2025 a Modena | il programma dove puoi andare
Visite guidate, degustazioni ed eventi collaterali: una settimana di iniziative dal 26 settembre al 4 ottobre. Quali sono le novità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: acetaie - aperte
Acetaie Aperte, viaggio tra le nostre eccellenze. Una settimana di eventi: assaggi e dimostrazioni
Acetaie Aperte 2025, visite in programma in 40 strutture aderenti
Acetaie Aperte 2025, visite in programma in 40 strutture aderenti
Sta per partire la 24esima edizione di Acetaie Aperte, dal 26 settembre al 4 ottobre, con tanti appuntamenti dislocati a Modena e dintorni. Il fulcro dell'evento continueranno ad essere i luoghi di produzione del cosiddetto "Oro Nero". #ANSATerraGusto https:/ - facebook.com Vai su Facebook
Sta per partire la 24esima edizione di #Acetaie Aperte, dal 26 settembre al 4 ottobre, con tanti appuntamenti dislocati a #Modena e dintorni. Il fulcro dell'evento continueranno ad essere i luoghi di produzione del cosiddetto "Oro Nero". #ANSATerraGusto http - X Vai su X
Acetaie aperte 2025 a Modena: il programma, dove puoi andare - Visite guidate, degustazioni ed eventi collaterali: una settimana di iniziative dal 26 settembre al 4 ottobre. Secondo ilrestodelcarlino.it
Il sindaco Massimo Mezzetti: aceto balsamico come forma d'arte - “Quando parliamo di aceto balsamico di Modena parliamo di una forma d’arte” ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti, continuando “l’enogastronomia di qualità ha molto a che fare con la nostra ... Da ilrestodelcarlino.it