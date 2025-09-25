Acerra scoperta serra di marijuana | 47enne denunciato dai Carabinieri

Teleclubitalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serra artigianale con settanta piante di marijuana è stata scoperta oggi, 25 settembre 2025, dai Carabinieri della Stazione di Cancello nel territorio del comune di Acerra, al termine di una mirata attività investigativa. Le piante, alte in media due metri, erano nascoste tra la

acerra scoperta serra di marijuana 47enne denunciato dai carabinieri

