Acerra | nascondono droga in casa Arrestate due donne dalla Polizia di Stato

Blitz antidroga ad Acerra: due donne arrestate con oltre 150 grammi di cocaina e soldi nascosti in cassaforte. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due donne, di cui una 60enne acerrana e una 44enne napoletana, quest’ultima con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 60enne, dove hanno sorpreso anche la 44enne ed hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina del peso di circa 32 grammi e 270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it