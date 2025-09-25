Acerra droga nascosta nel termosifone | arrestate due donne in casa

Teleclubitalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne in manette per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di una 60enne acerrana e di una 44enne napoletana, quest’ultima con precedenti di polizia.   Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, hanno effettuato un controllo presso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

acerra droga nascosta nel termosifone arrestate due donne in casa

© Teleclubitalia.it - Acerra, droga nascosta nel termosifone: arrestate due donne in casa

In questa notizia si parla di: acerra - droga

Acerra, si nasconde nell'armadio e tenta la fuga: aveva documenti falsi - Si è nascosto all'interno di un armadio nella sua abitazione ma quando ha visto gli agenti ha tentato la fuga fin a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai poliziotti. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Acerra Droga Nascosta Termosifone