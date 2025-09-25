Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Francesco Acerbi hanno riportato d’attualità il tema della Nazionale. Il difensore centrale dell’ Inter, classe 1988, è consapevole che per un commissario tecnico sia inevitabile guardare con attenzione alle nuove leve, ma i fatti del campo raccontano altro: Acerbi è ancora il perno della retroguardia nerazzurra e resta uno dei migliori marcatori “puri” in circolazione, un profilo che in Italia sta diventando merce rara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi Inter, si riaprono le porte della Nazionale: decisivo questo fattore