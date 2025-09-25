Acerbi Inter è l’ultima stagione | si pensa già al sostituto i nomi

Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Il futuro della retroguardia dell’ Inter passa da una certezza che presto non ci sarà più: Francesco Acerbi. Il difensore classe 1988, perno della linea a tre da quando era arrivato sotto la gestione Inzaghi, è in scadenza di contratto a giugno 2026 e difficilmente sarà confermato. L’età, gli acciacchi fisici e la necessità di guardare avanti hanno convinto la dirigenza a muoversi per tempo alla ricerca di un sostituto all’altezza. Come sottolinea Tuttosport, il grande sogno resta Dayot Upamecano, 27 anni, in uscita dal Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

