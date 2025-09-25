Accuse di terrorismo e traffico d’armi Arrestata anche la moglie di Spinelli
Senni Colpo di scena nell’intricata vicenda giudiziaria di Giancarlo Spinelli, 59 anni, originario di Cesena, detenuto in Venezuela da un anno e sette mese con l’accusa di terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere. Anche la moglie Maria Alejandra Portillo è stata arrestata con un grande clamore mediatico. A dare la notizia ai media venezuelani è stato lo stesso ministro dell’interno Diosdado Cabello, braccio destro del dittatore Nicolas Maduro. Proprio Maria Alejandra Portillo aveva sollevato il caso della detenzione del marito, inizialmente recluso nel penitenziario Helicoide e e poi trasferito nel carcere di comunità Yare III, dove viveva in condizioni difficilissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: accuse - terrorismo
La questione palestinese nel Regno Unito: narrazione controversa, accuse di terrorismo e mal di pancia dei Labour
Gaza, Netanyahu attacca anche Macron: "Riconoscere Palestina è gettare benzina su fuoco di antisemitismo e terrorismo", Eliseo: "Accuse assurde"
Respinte le accuse di terrorismo a Luigi Mangione: a processo solo per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare
La rimozione arriva dopo l'omicidio di Charlie Kirk e le accuse di Donald Trump alla sinistra. Il documento cancellato riportava che il "numero di attacchi di estrema destra continua a superare tutti gli altri tipi di terrorismo e di estremismo" violento - facebook.com Vai su Facebook
La rimozione arriva dopo l'omicidio di Charlie Kirk e le accuse di Donald Trump alla sinistra. Il documento cancellato riportava che il "numero di attacchi di estrema destra continua a superare tutti gli altri tipi di terrorismo e di estremismo" violento - X Vai su X
Accuse di terrorismo e traffico d’armi. Arrestata anche la moglie di Spinelli - Colpo di scena nell’intricata vicenda giudiziaria di Giancarlo Spinelli, 59 anni, originario di Cesena, detenuto in Venezuela da un anno e sette mese con l’accusa di terrorismo, tradimento della patri ... Si legge su ilrestodelcarlino.it