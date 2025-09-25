Accuse di terrorismo e traffico d’armi Arrestata anche la moglie di Spinelli

Senni Colpo di scena nell’intricata vicenda giudiziaria di Giancarlo Spinelli, 59 anni, originario di Cesena, detenuto in Venezuela da un anno e sette mese con l’accusa di terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere. Anche la moglie Maria Alejandra Portillo è stata arrestata con un grande clamore mediatico. A dare la notizia ai media venezuelani è stato lo stesso ministro dell’interno Diosdado Cabello, braccio destro del dittatore Nicolas Maduro. Proprio Maria Alejandra Portillo aveva sollevato il caso della detenzione del marito, inizialmente recluso nel penitenziario Helicoide e e poi trasferito nel carcere di comunità Yare III, dove viveva in condizioni difficilissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

