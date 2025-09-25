Cividate al Piano. Si è fatto più di un anno di carcere ed è stato temporaneamente sospeso dall’esercito. Ma mercoledì 24 settembre R.L.B., 43enne calabrese, caporalmaggiore dell’esercito, imputato per il tentato omicidio di un 27enne marocchino, è stato assolto con la formula della vecchia insufficienza di prove. Così ha deciso il Collegio giudicante del tribunale i Bergamo, che ha disposto la scarcerazione. Il pubblico ministero Laura Cocucci aveva chiesto una condanna a dieci anni di reclusione con rito abbreviato, sostenendo la responsabilità dell’imputato nella sparatoria avvenuta il 27 marzo 2023 a Cividate al Piano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Accusato di tentato omicidio, militare assolto per insufficienza di prove e scarcerato