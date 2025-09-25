Accordo tra Mediterranea e Csi | al via l' esclusivo Laboratorio di educativa sportiva di strada

Reggiotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata importante e storica per il Csi Reggio Calabria. Ieri mattina la firma della Convenzione alla Cittadella Universitaria alla presenza del direttore del Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Massimo Finocchiaro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accordo - mediterranea

La Mediterranea protagonista nelle relazioni con l’Asia Centrale: accordo con la Narxoz University

Coldiretti Campania- Crai Mediterranea: siglato l’accordo per la raccolta dei vitelli nell’area del Matese

Enogastronomia, firmato accordo tra Agraria e Fondazione Mediterranea

L'educazione si fa strada. Accordo tra Università Mediterranea e CSI Reggio Calabria - Ieri mattina la firma della Convenzione alla Cittadella Universitaria alla presenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economi ... Secondo reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Mediterranea Csi Via