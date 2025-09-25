Tempo di lettura: 3 minuti Il cantautore e musicista Ron aprirà la stagione artistica 202526 dell ’Accademia di Santa Sofia. Un apprezzatissimo esponente della musica italiana sarà il biglietto da visita di eccezione di una manifestazione che prevede anche altri grandi autori e musicisti come Raphael Gualazzi. Il cartellone è stato presentato presso la libreria Ubik Liberitutti di Benevento questa mattina. Tra i nomi che figurano nel ricco programma di eventi, a cura della direzione artistica a quattro mani di Marcella Parziale e Filippo Zigante, figurano anche il Quartetto di Anna Tifu, Danilo Squitieri, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Zamuner, la Compagnia Italiana di Operette, Francesco Nicolosi, Petra Magoni e Ilaria Fantin. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accademia Santa Sofia, stagione concertistica con 14 appuntamenti: si parte con Ron