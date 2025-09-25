Accadde oggi | 25 settembre nasce il presidente partigiano Sandro Pertini

La sua personalità era intrisa dei princìpi che avevano ispirato la democrazia parlamentare e repubblicana Il 25 settembre 1896 nacque Sandro Pertini, politico, giornalista e partigiano, settimo presidente della Repubblica italiana, in carica dal 1978 al 1985. Uomo semplice, il presidente di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 25 settembre, nasce il presidente partigiano Sandro Pertini

ACCADDE OGGI - GIANCARLO SIANI (1985) Il 23 settembre 1985, a Napoli, la camorra uccide Giancarlo Siani, dieci colpi alla testa, sparati da un commando mentre era al volante della sua Citroën Mehari verde, nel quartiere dell'Arenella. Aveva 26 anni

