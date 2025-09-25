AC Monza iniziate le operazioni per la cessione del club

L’AC Monza è stata ceduta. Fininvest ha iniziato le operazioni necessarie alla cessione del club brianzolo che era appartenuto a Berlusconi. Di seguito quanto scrive a proposito Sportmediaset AC Monza, Beckett Layne Ventures la nuova proprietà. Così leggiamo su Sportmediaset: “ Fininvest  e  Beckett Layne Ventures  (Blv) hanno finalizzato il closing relativo alla  cessione  dell’ AC Monza. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, va l’ 80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

