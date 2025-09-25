Abusi su una 13enne | due coetanei indagati nel brindisino

A Mesagne, la comunità si trova ancora una volta a fare i conti con un episodio di violenza che scuote nel profondo le coscienze e lascia emergere interrogativi dolorosi sul tessuto sociale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Abusi su una 13enne: due coetanei indagati nel brindisino

In questa notizia si parla di: abusi - 13enne

Austria, 73enne italiano condannato a 8 anni da tribunale di Korneubung: nel 2024 abusi sessuali su rifugiata ucraina 13enne rimasta incinta

Presunti abusi su una minore di Casalbordino portata a Foggia, oggi la ragazza in tribunale Incidente probatorio questa mattina a Foggia a porte chiuse. La magistratura del capoluogo dauno si occuperà della vicenda della 13enne portata il 30 giugno scorso - facebook.com Vai su Facebook

Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti - La Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una 13enne, in un comune del Brindisino, da parte di un 12enne e di un 15enne. Lo riporta ansa.it

I video degli abusi nella chat di classe, a processo due minori - Quei video sono finiti presto nella chat di classe e su Instagram, facendo piombare una 14enne nel ba ... ansa.it scrive