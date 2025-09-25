Abu Mazen | tutti riconoscano Palestina
17.04 "Gaza è parte integrante dello Stato palestinese e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità di governarla. Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all'Autorità Nazionale Palestinese: non vogliamo uno Stato armato". Lo ha detto il leader dell'Anp Mahmud Abbas intervenendo all'Onu. "Le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese o la sua giusta lotta", ha aggiunto. "Vogliamo uno Stato moderno e democratico". Ed esorta tutti a riconoscere la Palestina. "Da 2 anni genocidio di palestinesi a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
