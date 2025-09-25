Hamas non avrà nessun ruolo nella guida di Gaza dopo la guerra e dovrà deporre le armi: «Siamo pronti a governare e a lavorare con il presidente Donald Trump, la Francia, l’Arabia Saudita e l’Onu a un piano di pace». In videocollegamento all’Assemblea generale dell’Onu - dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto - il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen condanna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Abu Mazen: "Pronti a governare e a lavorare con Trump, Hamas consegni le armi". Netanyahu non arretra