Abu Mazen Anp | A Gaza in atto da due anni un genocidio

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Vi parlo oggi, dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento, condotta dalle forze di occupazione israeliane, in cui hanno ucciso e ferito più di 220.000 palestinesi.” Così il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese., Mahmoud Abbas, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Abu Mazen (Anp): A Gaza in atto da due anni un genocidio

In questa notizia si parla di: mazen - gaza

Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video

Gaza e Cisgiordania al centro della telefonata tra Papa Leone XIV e Abu Mazen: «Proteggere i civili e rispettare il diritto umanitario»

Leone XIV a colloquio con Abu Mazen: «L’urgenza è permettere l’ingresso di aiuti a Gaza»

#Tg2000 - #Hamas a #Trump: garantisca una #tregua a #Gaza. #AbuMazen fuori da assemblea #Onu #22settembre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Palestina #Israele #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Hamas a #Trump: garantisca una #tregua a #Gaza. #AbuMazen fuori da assemblea #Onu #22settembre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Palestina #Israele #Netanyahu @tg2000it - X Vai su X

Abu Mazen all'Onu: "Pronti a governare Gaza, Hamas consegni le armi" - Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo in un futuro governo palestinese. Come scrive msn.com

Assemblea Onu, Abu Mazen: "Da due anni i palestinesi a Gaza vivono un genocidio" - Il leader dell'Anp, che è intervenuto in videocollegamento dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto, ha aggiunto che il conflitto nella Striscia "sarà ricordato come uno dei capitoli pi ... Segnala tg24.sky.it