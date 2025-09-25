Abu Mazen all’Onu | Tutti gli Stati riconoscano la Palestina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Denuncia del conflitto a Gaza. In un intervento in videocollegamento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Abu Mazen, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, ha denunciato la situazione nella Striscia di Gaza: « Da quasi due anni il popolo palestinese vive un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra in cui le forze israeliane commettono crimini contro l’umanità, documentati e monitorati». Secondo Abu Mazen, il conflitto in corso sarà « ricordato come uno dei capitoli più oscuri del XX e XXI secolo ». Appello al riconoscimento internazionale. Il leader palestinese ha poi rivolto un invito diretto alla comunità internazionale: « Esorto tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a riconoscere la Palestina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Abu Mazen all’Onu: «Tutti gli Stati riconoscano la Palestina»

In questa notizia si parla di: mazen - tutti

Abu Mazen: tutti riconoscano Palestina

Domani Herzog in Vaticano dal Papa. La richiesta dell’Anp a Rubio: «Visto ad Abu Mazen per l’Assemblea dell’Onu» - facebook.com Vai su Facebook

Abu Mazen (Anp): Grazie a chi ha riconosciuto Palestina, esortiamo tutti gli Stati a farlo - “Vorrei, a nome del popolo palestinese, esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento a tutti gli Stati che hanno recentemente riconosciuto lo Stato di Palestina e a quelli che intendono f ... Da ilgiornale.it

Abu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina - Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all'Assemblea Generale Onu ha "esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it